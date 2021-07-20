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Альтернатива Холанду? Челси может приобрести лучшего бомбардира немецкого Штутгарта

Англия
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Эрлинга уговорить уж слишком сложно?

Альтернатива Холанду? Челси может приобрести лучшего бомбардира немецкого Штутгарта

Bundesliga

Новина українською

В "Челси" продолжают думать касательно усилении позиции центрального нападающего. Вполне возможно, что страйкера "Боруссии Д" Эрлинга Холанда "синим" переманить не удастся.

По информации Daily Mail со ссылкой на The Athletic, одним из вариантов с точки зрения приобретения нападающего стал форвард Саша Калайджич – игрок "Штутгарта" и сборной Австрии. Немцы не слишком заинтересованы в продаже своего лучшего бомбардира по итогам прошлого сезона. Отметим, что в чемпионате Германии-2020/21 Саша забил 16 голов за 33 матча.

24-летний Калайджич также четырежды отличился в девяти поединках за сборную Австрии, он сыграл на ЕВРО. Саша забил в ворота Италии в 1/8 финала ЕВРО (2:1).

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В статье: Челси (Лондон) Штутгарт Саша Калайджич
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Источник:
Daily Mail

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