Официально: Марко Груйич покидает Ливерпуль

Официальный твиттер аккаунт "Ливерпуля" подтвердил переход Марко Груйича в "Порту". Ранее о сделке сообщал в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, контракт подписан до 2026 года. Сумма сделки не названа.

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Прошлый сезон сербский полузащитник провёл на правах аренды в "Порту". Сыграл 39 матчей, в которых забил два гола.