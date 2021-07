Официально: Марко Груйич покидает Ливерпуль

Официальный твиттер аккаунт "Ливерпуля" подтвердил переход Марко Груйича в "Порту". Ранее о сделке сообщал в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, контракт подписан до 2026 года. Сумма сделки не названа.

Прошлый сезон сербский полузащитник провёл на правах аренды в "Порту". Сыграл 39 матчей, в которых забил два гола.

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.



Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future ????