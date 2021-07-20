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Официально: Марко Груйич покидает Ливерпуль

Англия
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Игрок подпишет пятилетний контракт с португальским клубом

Официально: Марко Груйич покидает Ливерпуль

Фото: LiverpoolFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер аккаунт "Ливерпуля" подтвердил переход Марко Груйича в "Порту". Ранее о сделке сообщал в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, контракт подписан до 2026 года. Сумма сделки не названа.

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Прошлый сезон сербский полузащитник провёл на правах аренды в "Порту". Сыграл 39 матчей, в которых забил два гола.

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В статье: Ливерпуль Порту Марко Груич
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