Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Марко Груйич покидает Ливерпуль
Игрок подпишет пятилетний контракт с португальским клубом
Фото: LiverpoolFC / Автор: неизвестен
Официальный твиттер аккаунт "Ливерпуля" подтвердил переход Марко Груйича в "Порту". Ранее о сделке сообщал в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, контракт подписан до 2026 года. Сумма сделки не названа.
Прошлый сезон сербский полузащитник провёл на правах аренды в "Порту". Сыграл 39 матчей, в которых забил два гола.
Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.— Liverpool FC (@LFC) July 20, 2021
Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future ????
Популярное сейчас
- Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а
- Лидер Эвертона подозревается в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних
- Черноморец подписал новое соглашение с лидером
- Вест Хэм установил ценник на Ярмоленко
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО