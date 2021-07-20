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Хадсон-Одои отказался уходить из Челси

Англия
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Лондонцы хотели отправить игрока в Баварию

Хадсон-Одои отказался уходить из Челси

REUTERS

Новина українською

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои отказался покидать клуб, сообщает The Sun.

"Синие" рассматривали вариант обмена своего воспитанника на Кингсли Комана, но он не захотел переходить в "Баварию". Футболист намерен остаться в Лондоне и бороться за место в составе.

Хадсон-Одои уже не в первый раз отказывается покидать "Челси". В предыдущие трансферные окна у игрока были возможности сменить клубную прописку, но он всякий раз отказывался. Больше всего заполучить футболиста хотела "Бавария".

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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