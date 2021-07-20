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Лестер предложит новый контракт Тилемансу
Стороны в ближайшее время приступят к переговорам
"Лестер" предложит новый контракт полузащитнику Юри Тилемансу, пишет Daily Mail. Стороны проведут переговоры, как только футболист выйдет из отпуска.
"Лестер" активизировался на фоне того, что "Ливерпуль" начал проявлять интерес к футболисту. "Лисы" предложат Тилемансу контракт, по которому он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди.
В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 6 результативных передач.
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