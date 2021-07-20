Лестер предложит новый контракт Тилемансу

"Лестер" предложит новый контракт полузащитнику Юри Тилемансу, пишет Daily Mail. Стороны проведут переговоры, как только футболист выйдет из отпуска.

"Лестер" активизировался на фоне того, что "Ливерпуль" начал проявлять интерес к футболисту. "Лисы" предложат Тилемансу контракт, по которому он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди.

В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 6 результативных передач.