Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити подписал новый контракт с Карсоном
Игрок продолжит играть в составе Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Powell - Pool
Вратарь Скотт Карсон подписал контракт с "Манчестер Сити", пишет пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год.
"Для меня большая честь быть частью клуба. Находиться рядом с Гвардиолой и его штабом — это фантастика, и я чувствую, что многому научился с тех пор, как присоединился к команде. Ребята сразу заставили меня почувствовать себя как дома", — приводит слова Карсона официальный сайт клуба.
В 2019 году 35-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти". 14 мая 2021 года он впервые вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:3).
Популярное сейчас
- Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Шахтёр запланировали на сегодня спарринги
- Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО