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Манчестер Сити подписал новый контракт с Карсоном

Англия
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Игрок продолжит играть в составе Манчестер Сити

Манчестер Сити подписал новый контракт с Карсоном

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Powell - Pool

Новина українською

Вратарь Скотт Карсон подписал контракт с "Манчестер Сити", пишет пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год.

"Для меня большая честь быть частью клуба. Находиться рядом с Гвардиолой и его штабом — это фантастика, и я чувствую, что многому научился с тех пор, как присоединился к команде. Ребята сразу заставили меня почувствовать себя как дома", — приводит слова Карсона официальный сайт клуба.

В 2019 году 35-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти". 14 мая 2021 года он впервые вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:3).

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В статье: Манчестер Сити Скотт Карсон
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