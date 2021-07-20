Манчестер Сити подписал новый контракт с Карсоном

Вратарь Скотт Карсон подписал контракт с "Манчестер Сити", пишет пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год.

"Для меня большая честь быть частью клуба. Находиться рядом с Гвардиолой и его штабом — это фантастика, и я чувствую, что многому научился с тех пор, как присоединился к команде. Ребята сразу заставили меня почувствовать себя как дома", — приводит слова Карсона официальный сайт клуба.

В 2019 году 35-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти". 14 мая 2021 года он впервые вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:3).