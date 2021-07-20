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Люк Шоу играл в плей-офф Евро-2020 со сломанными ребрами

Англия
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Но защитник сумел забить гол

Люк Шоу играл в плей-офф Евро-2020 со сломанными ребрами

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Защитник сборной Англии Люк Шоу играл на чемпионате Европы по футболу со сломанными ребрами, пишет The Telegraph.

По информации СМИ, Шоу травмировался в матче 1/8 финала против Германии (2:0). Таким образом, англичанин играл с повреждением три матча на турнире: c Украиной (4:0) в 1/4 финала, в полуфинале против Дании (2:1) и в финале с Италией (1:1, по пенальти 2:3).

Шоу забил единственный гол сборной Англии в финальном матче против команды Италии.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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