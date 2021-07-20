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Люк Шоу играл в плей-офф Евро-2020 со сломанными ребрами
Но защитник сумел забить гол
Защитник сборной Англии Люк Шоу играл на чемпионате Европы по футболу со сломанными ребрами, пишет The Telegraph.
По информации СМИ, Шоу травмировался в матче 1/8 финала против Германии (2:0). Таким образом, англичанин играл с повреждением три матча на турнире: c Украиной (4:0) в 1/4 финала, в полуфинале против Дании (2:1) и в финале с Италией (1:1, по пенальти 2:3).
Шоу забил единственный гол сборной Англии в финальном матче против команды Италии.
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