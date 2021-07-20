Нигерийский футболист предложил переименовать Арсенал в ФК Африка

Бывший игрок нигерийского клуба "Саншайн Старс" Деле Олорундаре высказался о переходе в лондонский "Арсенал" полузащитника бельгийского "Андерлехта" Альберта-Мбойя Самби Локонгы (у него бельгийское гражданство и ДР Конго).

Приятно видеть, что "канониры" улучшают свой состав за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что "Арсенал" надо переименовать в ФК "Африка".

Переход Локонгы в команду Артеты свидетельствует о том, что клуб доверяет африканцам. Ранее было время, когда в Европе считали, что африканцы не годятся даже для скамейки запасных клуба второго дивизиона.

Похоже, все изменилось. Могу только ожидать, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые смогут показать себя на предстоящем чемпионате мира, - цитирует 30-летнего Олорундаре Goal.