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Первый в истории сезон в АПЛ: Брентфорд подписал новичка
Фото: Брентфорд
Опорный или центральный полузащитник из Нигерии Френк Оньека стал первым новичком "Брентфорда" в АПЛ.
23-летний футболист до сих пор выступал в датском "Мидтьюлланне". В прошлом сезоне провел 39 поединков в различных соревнованиях, забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи.
Его контракт выкуплен за 10 млн евро, личный контракт футболиста - 6 млн евро.
Соглашение с "Брэнтфордом" заключен до 2026 года.
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