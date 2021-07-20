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Первый в истории сезон в АПЛ: Брентфорд подписал новичка

Англия
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Первый в истории сезон в АПЛ: Брентфорд подписал новичка

Фото: Брентфорд

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Опорный или центральный полузащитник из Нигерии Френк Оньека стал первым новичком "Брентфорда" в АПЛ.

23-летний футболист до сих пор выступал в датском "Мидтьюлланне". В прошлом сезоне провел 39 поединков в различных соревнованиях, забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи.

Его контракт выкуплен за 10 млн евро, личный контракт футболиста - 6 млн евро.

Соглашение с "Брэнтфордом" заключен до 2026 года.

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В статье: Брентфорд Мидтьюлланн (Хернинг)
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