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Президент Тоттенхэма – о бое Усика и Джошуа: Большой ивент для нашей арены. Энтони – икона в мире спорта
Босс "шпор" на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался о предстоящем бое за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры встретятся на арене "шпор" 25 сентября. Напомним, бой был перенесен из-за коронавируса, он должен был состояться в 2020-м.
"Это большое событие для стадиона "Тоттенхэм Хотспур". Энтони Джошуа – икона в мире спорта. Его бой здесь против главного соперника, Александра Усика, обещает быть потрясающим в масштабах нашей локации".
"Бой еще раз продемонстрирует возможности нашей арены – проводить мероприятия мирового уровня. Не могу дождаться сентября".
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