  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Обмены продолжаются: Тоттенхэм и Севилья близки к интересной сделке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обмены продолжаются: Тоттенхэм и Севилья близки к интересной сделке

Англия
(1 голосов)

Аргентинский полузащитник “Шпор” может занять место испанца в “Севилье”

Обмены продолжаются: Тоттенхэм и Севилья близки к интересной сделке

Фото: Sky / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанский вингер Брайан Хиль присоединится к “Тоттенхэму” в рамках обмена на Эрика Ламелу с доплатой английской стороне. Чистый платеж составит 21.6 миллионов фунтов.

Брайан Хиль в свои 20 лет провел 3 матча за сборную Испании и едет в её составе на Олимпийские игры в Токио.

Прошлый сезон испанец провел в аренде за “Эйбар”, где забил 4 гола и оформил три результативные передачи.

Эрик Ламела подпишет 3-летний контракт с “Севильей” после 8 лет игры за лондонский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон) Севилья Брайан Хиль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Skysports

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...