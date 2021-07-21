Обмены продолжаются: Тоттенхэм и Севилья близки к интересной сделке

Испанский вингер Брайан Хиль присоединится к “Тоттенхэму” в рамках обмена на Эрика Ламелу с доплатой английской стороне. Чистый платеж составит 21.6 миллионов фунтов.

Брайан Хиль в свои 20 лет провел 3 матча за сборную Испании и едет в её составе на Олимпийские игры в Токио.

Прошлый сезон испанец провел в аренде за “Эйбар”, где забил 4 гола и оформил три результативные передачи.

Эрик Ламела подпишет 3-летний контракт с “Севильей” после 8 лет игры за лондонский клуб.