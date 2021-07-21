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Официально: Эндрос Таунсенд – игрок Эвертона
Бенитес подписывает знакомого игрока
Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен
Эндрос Таунсенд присоединяется к “Эвертону” свободным агентом после 5 лет в “Кристал Пэлас”. 30-летний полузащитник подписал контракт на два года.
Игрок знаком Рафаэлю Бенитесу по периоду в “Ньюкасле”, где Таунсенд играл год.
В прошлом сезоне Эндрос провел 36 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.
✍️ | @andros_townsend has signed for the Blues on a free transfer, penning a two-year contract. ????— Everton (@Everton) July 20, 2021
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