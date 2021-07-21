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Официально: Эндрос Таунсенд – игрок Эвертона

Англия
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Бенитес подписывает знакомого игрока

Официально: Эндрос Таунсенд – игрок Эвертона

Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Эндрос Таунсенд присоединяется к “Эвертону” свободным агентом после 5 лет в “Кристал Пэлас”. 30-летний полузащитник подписал контракт на два года.

Игрок знаком Рафаэлю Бенитесу по периоду в “Ньюкасле”, где Таунсенд играл год.

В прошлом сезоне Эндрос провел 36 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Эндрос Таунсенд
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