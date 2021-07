Официально: Эндрос Таунсенд – игрок Эвертона

Эндрос Таунсенд присоединяется к “Эвертону” свободным агентом после 5 лет в “Кристал Пэлас”. 30-летний полузащитник подписал контракт на два года.

Игрок знаком Рафаэлю Бенитесу по периоду в “Ньюкасле”, где Таунсенд играл год.

В прошлом сезоне Эндрос провел 36 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

✍️ | @andros_townsend has signed for the Blues on a free transfer, penning a two-year contract. ????