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Арсенал неожиданно отменил поездку на предсезонный турнир в США

Англия
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До начала “Кубка Флориды” 4 дня

Арсенал неожиданно отменил поездку на предсезонный турнир в США

Фото: Arsenal / Автор: неизвестен

Новина українською

“Арсенал” экстренно отменил поездку на предсезонный турнир во Флориде, где уже в воскресенье должна была состояться первая игра. Причиной называется COVID-19.

Согласно официальному заявлению клуба, несколько человек из команды, которая должна была лететь в США получили позитивные результаты теста на COVID-19.

“Мы также приносим свои извинения организаторам “Кубка Флориды”, которые проделали фантастическую работу по подготовке, и нашим партнерам, которые организовали мероприятия, связанные с нашим участием в соревновании”.

"Мы рады сообщить, что у сотрудников в настоящее время нет никаких симптомов COVID. Сейчас они находятся на самоизоляции дома", - сообщает сайт клуба.

В заявлении не уточняется количество заболевших и были ли среди них футболисты.

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“Арсенал” должен был отправиться в США в четверг, а в воскресенье сыграть против миланского Интера в Орландо.

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В статье: Арсенал
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Источник:
Marca

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