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Ливерпуль ведет переговоры с Салахом о продлении контракта
Египтянин, скорее всего, останется в составе мерсисайдцев
UEFA
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ведет переговоры с клубом о продлении контракта, пишет The Times. Действующее соглашение футболиста с "красными" рассчитано до июня 2023 года.
СМИ связывали египтянина с уходом из клуба, однако стороны, судя по всему, намерены продолжить сотрудничество.
В прошлом сезоне 29-летний вингер сыграл 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 31 гол и 6 результативных передач.
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tabo299
21.07.2021 в 16:48
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