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Ливерпуль ведет переговоры с Салахом о продлении контракта

Англия
(1 голосов)

Египтянин, скорее всего, останется в составе мерсисайдцев

Ливерпуль ведет переговоры с Салахом о продлении контракта

UEFA

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ведет переговоры с клубом о продлении контракта, пишет The Times. Действующее соглашение футболиста с "красными" рассчитано до июня 2023 года.

СМИ связывали египтянина с уходом из клуба, однако стороны, судя по всему, намерены продолжить сотрудничество.

В прошлом сезоне 29-летний вингер сыграл 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет 31 гол и 6 результативных передач.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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tabo299
21.07.2021 в 16:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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