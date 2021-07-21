Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмерсон хочет уйти в Наполи
Об этом он попросил руководство клуба
Защитник "Челси" Эмерсон Палмьери уведомил руководство клуба о желании уйти, пишет Football Italia. Футболист просит "синих" отпустить его в "Наполи".
Итальянец является главной трансферной целью для неаполитанцев на лето. Однако "адзурри" пока не могут договориться с лондонцами по трансферу игрока.
"Наполи" предлагает 10 млн евро за 26-летнего фулбека. "Челси" хочет в 2 раза больше.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
- Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 62 года
- Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала
- Манчестер Сити готов расстаться с двумя лидерами
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...