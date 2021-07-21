Эмерсон хочет уйти в Наполи

Защитник "Челси" Эмерсон Палмьери уведомил руководство клуба о желании уйти, пишет Football Italia. Футболист просит "синих" отпустить его в "Наполи".

Итальянец является главной трансферной целью для неаполитанцев на лето. Однако "адзурри" пока не могут договориться с лондонцами по трансферу игрока.

"Наполи" предлагает 10 млн евро за 26-летнего фулбека. "Челси" хочет в 2 раза больше.