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Ливерпуль попытается подписать 24-летнего полузащитника Вест Хэма

Англия
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По мнению руководства клуба, он невероятно талантлив

Ливерпуль попытается подписать 24-летнего полузащитника Вест Хэма

Фото: Hummers News

Новина українською

24-летний англичанин Джеррод Боуэн входит в шорт-лист "Ливерпуля", пишет The Athletic. Однако сделка зависит от того, покинут ли команду этим летом Дивок Ориги и Джердан Шакири. Мерсисайдцы готовы продать и одного, и другого футболиста.

У Боуэна многие отмечают хороший потенциал и перспективы. Якобы наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп так же высоко оценивает уровень Боуэна. Клуб продолжит следить за его развитием, если не подпишет этим летом.

Боуэн перешел в "Вест Хэм" из "Халла" в 2020 году за 18 млн фунтов. Его контракт истекает в 2025 году.

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В статье: Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн
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