Ливерпуль попытается подписать 24-летнего полузащитника Вест Хэма

24-летний англичанин Джеррод Боуэн входит в шорт-лист "Ливерпуля", пишет The Athletic. Однако сделка зависит от того, покинут ли команду этим летом Дивок Ориги и Джердан Шакири. Мерсисайдцы готовы продать и одного, и другого футболиста.

У Боуэна многие отмечают хороший потенциал и перспективы. Якобы наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп так же высоко оценивает уровень Боуэна. Клуб продолжит следить за его развитием, если не подпишет этим летом.

Боуэн перешел в "Вест Хэм" из "Халла" в 2020 году за 18 млн фунтов. Его контракт истекает в 2025 году.