Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль попытается подписать 24-летнего полузащитника Вест Хэма
По мнению руководства клуба, он невероятно талантлив
Фото: Hummers News
24-летний англичанин Джеррод Боуэн входит в шорт-лист "Ливерпуля", пишет The Athletic. Однако сделка зависит от того, покинут ли команду этим летом Дивок Ориги и Джердан Шакири. Мерсисайдцы готовы продать и одного, и другого футболиста.
У Боуэна многие отмечают хороший потенциал и перспективы. Якобы наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп так же высоко оценивает уровень Боуэна. Клуб продолжит следить за его развитием, если не подпишет этим летом.
Боуэн перешел в "Вест Хэм" из "Халла" в 2020 году за 18 млн фунтов. Его контракт истекает в 2025 году.
Популярное сейчас
- Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
- Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
- Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 62 года
- Звездный футболист АПЛ арестован из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО