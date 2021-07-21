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По возвращении в АПЛ "канарейки" заново договорились с тренером
Стали же победителями Чемпионшипа!
Фото: ФК Норвіч Сіті
Новичок Английской премьер-лиги "Норвич Сити" (неофициальное название - "канарейки"), продолжил сотрудничество с главным тренером немцем Даниэлем Фарке.
У 44-летнего наставника теперь контракт до лета 2025 года.
Фарке по итогам прошлого сезона стал лучшим тренером Чемпионшипа, его команда заняла первое место по итогам сезона и с первой попытки (после вылета в сезоне 2019/20) вернулась в АПЛ.
Немецкий тренер работает с "Норвичем" с 2017 года. До этого он работал тренером лишь в Германии - с "Липштадт 08" и второй командой дортмундской "Боруссии".
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