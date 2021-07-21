Суонси покинул главный тренер - дважды выводил в плей-офф Чемпионшипа

Наставник "Суонси Сити" (4 место в английском Чемпионшипе по итогам сезона 2020/21) Стив Купер решил покинуть клуб.

У него осталось 12 месяцев в контрактом, подписанным 2019 года. Клуб пытался продлить соглашение, но взамен стороны договорились о взаимном расторжении контракта в преддверии сезона 2021-22.

Я очень горжусь тем, чего мы достигли за последние 2 сезона, особенно когда попали в финал плей-офф. Но для всех сторон пора делать изменения.

Джулиан Винтер, исполнительный директор "Суонси Сити", сообщил, что решение было принято 2 недели назад.

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Мы рады, что за время работы Стива Купера к команде присоединилось немало молодых исполнителей.

Купер покидает стадион "Либерти" после 2 лет работы. 41-летний тренер до прихода в клуб руководил Англией U-17 лет, приехал с Уэльса летом 2019 года.

"Лебеди" тогда провели хороший сезон, но проиграли в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ. В следующей кампании 2020-21 "Суонси Сити" снова попали в топ-6, но проиграли в финале плей-офф "Брентфорду" на "Уэмбли".