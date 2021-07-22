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Игрок сборной Норвегии променял вице-чемпиона Шотландии на новичка АПЛ

Англия
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Игрок сборной Норвегии променял вице-чемпиона Шотландии на новичка АПЛ

Фото: Брентфорд

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Центральный защитник шотландского "Селтика" и сборной Норвегии Кристоффер Аер перешел в английский клуб "Брентфорд".

23-летний игрок в "Селтике" еще с 2016 года, но какое-то время выступал в аренде за "Килмарнок".

Сейчас его контракт новичок АПЛ "Брентфорд" выкупил за 15,7 млн евро.

В прошлом сезоне уже в "Селтике" Аер сыграл 46 матчей, забил 2 гола, отдал 4 ассиста.

Контракт с "Брентфордом" подписан до середины 2026 года.

Kristoffer Ajer sits in the stands at the Brentford Community Stadium

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В статье: Брентфорд АПЛ Чемпионат Шотландии Кристоффер Аер
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