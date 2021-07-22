Игрок сборной Норвегии променял вице-чемпиона Шотландии на новичка АПЛ

Центральный защитник шотландского "Селтика" и сборной Норвегии Кристоффер Аер перешел в английский клуб "Брентфорд".

23-летний игрок в "Селтике" еще с 2016 года, но какое-то время выступал в аренде за "Килмарнок".

Сейчас его контракт новичок АПЛ "Брентфорд" выкупил за 15,7 млн евро.

В прошлом сезоне уже в "Селтике" Аер сыграл 46 матчей, забил 2 гола, отдал 4 ассиста.

Контракт с "Брентфордом" подписан до середины 2026 года.