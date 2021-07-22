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Игрок сборной Норвегии променял вице-чемпиона Шотландии на новичка АПЛ
Фото: Брентфорд
Центральный защитник шотландского "Селтика" и сборной Норвегии Кристоффер Аер перешел в английский клуб "Брентфорд".
23-летний игрок в "Селтике" еще с 2016 года, но какое-то время выступал в аренде за "Килмарнок".
Сейчас его контракт новичок АПЛ "Брентфорд" выкупил за 15,7 млн евро.
В прошлом сезоне уже в "Селтике" Аер сыграл 46 матчей, забил 2 гола, отдал 4 ассиста.
Контракт с "Брентфордом" подписан до середины 2026 года.
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