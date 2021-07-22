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AS: Посредники предложили Челси вернуть Азара из Реала – мадридцы заинтересованы в сделке

Англия
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(1 голосов)

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AS: Посредники предложили Челси вернуть Азара из Реала – мадридцы заинтересованы в сделке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Бельгии Эден Азар может вернуться в лондонский "Челси" – об этом сообщает издание AS.

По информации источника, в английском клубе действительно рассматривают возможность возвращения бельгийского форварда. Азар поддерживает хорошие отношения с ключевыми футболистами "синих", сам он не против камбэка в Лондон. Отмечается, что "Реал" очень сильно заинтересован в сделке, что нельзя сказать о победителе последней ЛЧ, особенно ввиду суммы трансфера. Плюс Тухелю не нужны крайние форварды.

Напомним, Азар переехал в Мадрид летом 2019 года. До этого он семь лет защищал цвета "Челси". В прошлой кампании Эден сыграл в 14 поединках чемпионата Испании (2 гола и 2 ассиста). Он пропустил огромную часть сезона из-за травм.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Leolion (Alicante)
22.07.2021 в 10:15
Может он и заиграет в Челси, но зачем он им сейчас? У них и так много игроков, которых нужно раскидать по арендам, а тут прийдет полусбитый летчик.
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kalan-86 (Анкара)
22.07.2021 в 10:12
Этот вареник уже Челси нафиг не нужен-балласт.
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