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AS: Посредники предложили Челси вернуть Азара из Реала – мадридцы заинтересованы в сделке
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Бельгии Эден Азар может вернуться в лондонский "Челси" – об этом сообщает издание AS.
По информации источника, в английском клубе действительно рассматривают возможность возвращения бельгийского форварда. Азар поддерживает хорошие отношения с ключевыми футболистами "синих", сам он не против камбэка в Лондон. Отмечается, что "Реал" очень сильно заинтересован в сделке, что нельзя сказать о победителе последней ЛЧ, особенно ввиду суммы трансфера. Плюс Тухелю не нужны крайние форварды.
Напомним, Азар переехал в Мадрид летом 2019 года. До этого он семь лет защищал цвета "Челси". В прошлой кампании Эден сыграл в 14 поединках чемпионата Испании (2 гола и 2 ассиста). Он пропустил огромную часть сезона из-за травм.
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