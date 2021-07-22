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Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки
Мистер Нил неотразим
Getty Images / Global Images Ukraine
72-летний английский специалист Нил Уорнок – культовая личность для британского футбола. Он играл за клубы из низших дивизионов, такую же стезю выбрал и в рамках тренерской карьеры.
Нил известен крутыми историями со своим участием, и вот подоспел свежий интересный эпизод. Юная фанатка получила автограф Уорнока, однако удивительно, что менеджер не расписывался на карточке, а сам достал ее из своей поясной сумки. Уже подписанную. Болельщики в Сети активно распространяют фрагмент и умиляются увиденному.
What a lovely touch. Thank you Neil, my daughter is over the moon. ❤️ @Boro @GazetteBoro #utb #tavistock @tafclambs pic.twitter.com/GLRDQuM2jb— Lee Hall (@LeeHall1977) July 21, 2021
Сейчас Уорнок возглавляет "Мидлсбро". Также он тренировал "Шеффилд Юнайьед", "Кристал Пэлас", "КПР", "Лидс Юнайтед" и "Кардифф Сити".
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