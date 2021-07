Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки

72-летний английский специалист Нил Уорнок – культовая личность для британского футбола. Он играл за клубы из низших дивизионов, такую же стезю выбрал и в рамках тренерской карьеры.

Нил известен крутыми историями со своим участием, и вот подоспел свежий интересный эпизод. Юная фанатка получила автограф Уорнока, однако удивительно, что менеджер не расписывался на карточке, а сам достал ее из своей поясной сумки. Уже подписанную. Болельщики в Сети активно распространяют фрагмент и умиляются увиденному.

What a lovely touch. Thank you Neil, my daughter is over the moon. ❤️ @Boro @GazetteBoro #utb #tavistock @tafclambs pic.twitter.com/GLRDQuM2jb