Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки

72-летний английский специалист Нил Уорнок – культовая личность для британского футбола. Он играл за клубы из низших дивизионов, такую же стезю выбрал и в рамках тренерской карьеры.

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Нил известен крутыми историями со своим участием, и вот подоспел свежий интересный эпизод. Юная фанатка получила автограф Уорнока, однако удивительно, что менеджер не расписывался на карточке, а сам достал ее из своей поясной сумки. Уже подписанную. Болельщики в Сети активно распространяют фрагмент и умиляются увиденному.

Сейчас Уорнок возглавляет "Мидлсбро". Также он тренировал "Шеффилд Юнайьед", "Кристал Пэлас", "КПР", "Лидс Юнайтед" и "Кардифф Сити".