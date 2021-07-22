  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки

Англия
(1 голосов)

Мистер Нил неотразим

Известный английский менеджер удивил фанатку, вручив заготовленную карточку с автографом из своей сумки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

72-летний английский специалист Нил Уорнок – культовая личность для британского футбола. Он играл за клубы из низших дивизионов, такую же стезю выбрал и в рамках тренерской карьеры.

Читайте такжеМенеджер Кардиффа сравнил Салаха с британским спортсменом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ВИДЕО

Нил известен крутыми историями со своим участием, и вот подоспел свежий интересный эпизод. Юная фанатка получила автограф Уорнока, однако удивительно, что менеджер не расписывался на карточке, а сам достал ее из своей поясной сумки. Уже подписанную. Болельщики в Сети активно распространяют фрагмент и умиляются увиденному.

Сейчас Уорнок возглавляет "Мидлсбро". Также он тренировал "Шеффилд Юнайьед", "Кристал Пэлас", "КПР", "Лидс Юнайтед" и "Кардифф Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нил Уорнок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...