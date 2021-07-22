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Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму

Англия
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Но это всё не ради шутки

Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму

Фото: BidaleAFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Прозрачный материал, а стрелки указывают на мужские половые органы – нет, это не шутка. Таким образом клуб “Бидейл” привлекает внимание к важной проблеме.

“Бидейл” выступает в 11 дивизионе Англии и давно занимается созданием интересных комплектов. Но в этот раз всё серьёзнее – клуб хочет привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичек.

На форме присутствуют надписи “проверь”, “не забудь проверить”, от которых идут стрелки к половым органам. Футболки и шорты прозрачные, они показывают, что на самом деле важно – тело и здоровье. Непрозрачная только футболка у голкипера, видимо, для удобства игры в воротах.

Эрик Абидаль, Бриан Лаудруп, Хонас Гутьеррес, Франческо Ачерби – и это даже не все футбольные люди, которые прошли через эту ужасную болезнь.

Вряд ли в этой форме “Бидейл” действительно будет играть: пока ещё невозможно сделать достаточно вентилируемую экипировку прозрачной, поэтому материал для неё выбран грубый. Тем не менее, клуб достиг цели: привлек внимание к одной из важнейших проблем современности.

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Ранее “Бидейл” эпатировал без общественной пользы, нанося на форму картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, или хот-доги.

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В статье: Англия футбольная форма
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2021 в 11:16
Походу команда Бидейл реально без яиц раз в 11 дивизионе. Там уже ничего не поможет...
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