Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму

Прозрачный материал, а стрелки указывают на мужские половые органы – нет, это не шутка. Таким образом клуб “Бидейл” привлекает внимание к важной проблеме.

“Бидейл” выступает в 11 дивизионе Англии и давно занимается созданием интересных комплектов. Но в этот раз всё серьёзнее – клуб хочет привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичек.

На форме присутствуют надписи “проверь”, “не забудь проверить”, от которых идут стрелки к половым органам. Футболки и шорты прозрачные, они показывают, что на самом деле важно – тело и здоровье. Непрозрачная только футболка у голкипера, видимо, для удобства игры в воротах.

Эрик Абидаль, Бриан Лаудруп, Хонас Гутьеррес, Франческо Ачерби – и это даже не все футбольные люди, которые прошли через эту ужасную болезнь.

Вряд ли в этой форме “Бидейл” действительно будет играть: пока ещё невозможно сделать достаточно вентилируемую экипировку прозрачной, поэтому материал для неё выбран грубый. Тем не менее, клуб достиг цели: привлек внимание к одной из важнейших проблем современности.

Ранее “Бидейл” эпатировал без общественной пользы, нанося на форму картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, или хот-доги.

