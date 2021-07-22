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“Неповторима”. Тоттенхэм показал новую выездную форму

Англия
(1 голосов)

На джерси нанесен интересный принт

“Неповторима”. Тоттенхэм показал новую выездную форму

Фото: Tottenham/ Автор: неизвестен

Новина українською

“Тоттенхэм” представил гостевую форму на будущий сезон. Комплект получил название “Неповторима”.

Футболка получила космический принт, который ярко резонирует на фоне классического домашнего комплекта.

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Новый комплект от Nike уже поступил в продажу на клубном сайте.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) футбольная форма
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Комментарии (2)
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Igorich (Львів)
22.07.2021 в 12:37
Скоро з наклейками Міккі Мауса і ляльок барбі грати будуть
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tolina-ystas (Краматорск)
22.07.2021 в 11:45
Мутняк!
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