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“Неповторима”. Тоттенхэм показал новую выездную форму
На джерси нанесен интересный принт
Фото: Tottenham/ Автор: неизвестен
“Тоттенхэм” представил гостевую форму на будущий сезон. Комплект получил название “Неповторима”.
Футболка получила космический принт, который ярко резонирует на фоне классического домашнего комплекта.
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Новый комплект от Nike уже поступил в продажу на клубном сайте.
????????????????????????????????????????????????.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
???? Introducing our 21/22 @nikefootball away kit collection!
Check it out ????
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Комментарии (2)
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Igorich (Львів)
22.07.2021 в 12:37
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tolina-ystas (Краматорск)
22.07.2021 в 11:45
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