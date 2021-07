“Неповторима”. Тоттенхэм показал новую выездную форму

“Тоттенхэм” представил гостевую форму на будущий сезон. Комплект получил название “Неповторима”.

Футболка получила космический принт, который ярко резонирует на фоне классического домашнего комплекта.

Новый комплект от Nike уже поступил в продажу на клубном сайте.

????????????????????????????????????????????????.



???? Introducing our 21/22 @nikefootball away kit collection!



Check it out ????