  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба может покинуть Юнайтед вдвое дешевле той суммы, за которую приехал в Манчестер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба может покинуть Юнайтед вдвое дешевле той суммы, за которую приехал в Манчестер

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Многие заинтересованы в услугах француза

Погба может покинуть Юнайтед вдвое дешевле той суммы, за которую приехал в Манчестер

Фото: Manchester United / Автор: неизвестен

Новина українською

Поль Погба может покинуть “Олд Траффорд” этим летом. Хавбека связывают с Францией, Италией и Испанией.

У французского полузащитника остался всего год по контракту с “Манчестер Юнайтед”. Информации о продлении нет, а англичане вряд ли захотят бесплатно отпускать 100-миллионное приобретение.

Это развязывает руки клубам, заинтересованным в услугах эпатажного плеймейкера. По информации L’Équipe, “ПСЖ” намеревается сбить цену до 50 миллионов евро и они уверены, что это получится.

Также почти каждое лето после переезда Погба в Англию, появляется информация о возвращении француза в “Ювентус”.

Испанские клубы, скорее, аутсайдеры в гонке за Полем, так как финансовые трудности коснулись не только “Барселоны”, но и “Реал”. Последний уже несколько лет пристально следит за полузащитником.

В прошлом сезоне Погба провел 42 встречи, в которых забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L`Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...