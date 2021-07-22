Погба может покинуть Юнайтед вдвое дешевле той суммы, за которую приехал в Манчестер

Поль Погба может покинуть “Олд Траффорд” этим летом. Хавбека связывают с Францией, Италией и Испанией.

У французского полузащитника остался всего год по контракту с “Манчестер Юнайтед”. Информации о продлении нет, а англичане вряд ли захотят бесплатно отпускать 100-миллионное приобретение.

Это развязывает руки клубам, заинтересованным в услугах эпатажного плеймейкера. По информации L’Équipe, “ПСЖ” намеревается сбить цену до 50 миллионов евро и они уверены, что это получится.

Также почти каждое лето после переезда Погба в Англию, появляется информация о возвращении француза в “Ювентус”.

Испанские клубы, скорее, аутсайдеры в гонке за Полем, так как финансовые трудности коснулись не только “Барселоны”, но и “Реал”. Последний уже несколько лет пристально следит за полузащитником.

В прошлом сезоне Погба провел 42 встречи, в которых забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.