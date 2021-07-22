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Лидс приобрел хавбека у Челси
Это уже пятое подписание “белых”
Фото: Leeds United / Автор: неизвестен
Клубный сайт “Лидса” объявил о подписании Льюиса Бейта из “Челси”. Сумма сделки не сообщается.
18-летний полузащитник провел 20 игр в “Челси” U-23 в прошлом сезоне, когда команда заняла второе место в первом дивизионе Премьер-лиги 2. Также Льюис выводил эту же команду с капитанской повязкой в финале Кубка Англии U-23 в 2020 году.
Подписан трехлетний контракт. В будущем сезоне Льюис сыграет в команде “Лидс” U-23. Бейт стал пятым подписанием “Лидс” в это трансферное окно. К команде уже присоединились Хуниор Фирпо, Джек Харрисон, Шон Макгерк и Амари Миллер.
✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Lewis Bate from Chelsea— Leeds United (@LUFC) July 22, 2021
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