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Ван де Бек останется в МЮ несмотря на недостаток игровой практики

Англия
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Он готов отклонить любые предложения

Ван де Бек останется в МЮ несмотря на недостаток игровой практики

Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек готов побороться за место в стартовом составе команды.

По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок настроен решительно и готов отклонить предложения от итальянских, испанских и немецких клубов.

Источник, ссылаясь на близкого человека к нидерландскому игроку, сообщает, что ван де Бек "находится в хорошей форме и готов к вызову".

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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