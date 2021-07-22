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Ван де Бек останется в МЮ несмотря на недостаток игровой практики
Он готов отклонить любые предложения
Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек готов побороться за место в стартовом составе команды.
По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок настроен решительно и готов отклонить предложения от итальянских, испанских и немецких клубов.
Источник, ссылаясь на близкого человека к нидерландскому игроку, сообщает, что ван де Бек "находится в хорошей форме и готов к вызову".
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