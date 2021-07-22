Ван де Бек останется в МЮ несмотря на недостаток игровой практики

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек готов побороться за место в стартовом составе команды.

По информации Manchester Evening News, 24-летний игрок настроен решительно и готов отклонить предложения от итальянских, испанских и немецких клубов.

Источник, ссылаясь на близкого человека к нидерландскому игроку, сообщает, что ван де Бек "находится в хорошей форме и готов к вызову".