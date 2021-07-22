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Манчестер Юнайтед в ближайшее время может подписать контракт с полузащитником Вулверхэмптона
Невеш сменит клубную прописку?
"Манчестер Юнайтед" находится на продвинутой стадии переговоров относительно трансфера полузащитника "Вулверхэмптона".
По информации talkSport, "МЮ" опережает лондонский "Арсенал" в борьбе за португальца Рубена Невеша. "Волки" хотят продать 24-летнего игрока за 35 млн фунтов.
В предыдущем сезоне Невеш провел в АПЛ 36 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
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