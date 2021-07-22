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Шоу успеет восстановиться к матчу с Лидсом

Англия
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У защитника травма

Шоу успеет восстановиться к матчу с Лидсом

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу сообщил The Guardian о том, что планирует восстановиться от травмы к первому туру нового сезона чемпионата Англии.

На данный момент футболист находится в отпуске и восстанавливается после перелома ребер, полученного на Евро-2020.

Если футболист не успеет набрать необходимую форму к 14 августа, на поле против "Лидса" выйдет либо Алекс Теллес, либо Брэндон Уильямс.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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