Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шоу успеет восстановиться к матчу с Лидсом
У защитника травма
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу сообщил The Guardian о том, что планирует восстановиться от травмы к первому туру нового сезона чемпионата Англии.
На данный момент футболист находится в отпуске и восстанавливается после перелома ребер, полученного на Евро-2020.
Если футболист не успеет набрать необходимую форму к 14 августа, на поле против "Лидса" выйдет либо Алекс Теллес, либо Брэндон Уильямс.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- 12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
- Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца
- Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...