  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал объявил о подписании контракта с Эмилем Смит-Роу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал объявил о подписании контракта с Эмилем Смит-Роу

Англия
(1 голосов)

Стороны подписали долгосрочное соглашение

Арсенал объявил о подписании контракта с Эмилем Смит-Роу

Новина українською

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Эмилем Смит-Роу. Точный срок соглашения с 20-летним англичанином не сообщается.

Кроме того, Смит-Роу сменил игровой номер в лондонском клубе. Он будет играть под номером "10".

В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Эмиль Смит-Роу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...