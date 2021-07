Арсенал объявил о подписании контракта с Эмилем Смит-Роу

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Эмилем Смит-Роу. Точный срок соглашения с 20-летним англичанином не сообщается.

Кроме того, Смит-Роу сменил игровой номер в лондонском клубе. Он будет играть под номером "10".

В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.

