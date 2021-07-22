Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал объявил о подписании контракта с Эмилем Смит-Роу
Стороны подписали долгосрочное соглашение
"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Эмилем Смит-Роу. Точный срок соглашения с 20-летним англичанином не сообщается.
Кроме того, Смит-Роу сменил игровой номер в лондонском клубе. Он будет играть под номером "10".
В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.
New season.— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2021
New contract.
New number.
✍️ @emilesmithrowe pic.twitter.com/DT13LjBD1B
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец не сможет провести первый домашний матч против Днепра-1 в Одессе
- 12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
- Зачистка Луческу, дюжина динамовцев в Одессе и пополнения Эвертона. Главные новости за 21 июля
- Угроза для Зинченко? Сити заинтересован в трансфере левого защитника Спортинга
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...