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Экс-игрок Шахтера из клуба АПЛ - в шаге от перехода в ОАЭ
28-летний бразильский атакующий полузащитник "Эвертона" Бернард может перейти в другой клуб.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, переговоры с футболистом ведет клуб из ОАЭ - "Аль Шараджа". Он предлагает бразильцу солидный контракт сроком до 2024 года.
"Эвертон" положительно смотрит на перспективу расставания с бразильцем - тренерский штаб на него не рассчитывает, а продажа игрока пополнит бюджет и разгрузит расходы на зарплату.
Бернард перешел в "Эвертон" 2018 году свободным агентом из донецкого "Шахтера".
В сезоне 2020/2021 футболист провел в составе "ирисок" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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