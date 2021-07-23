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В Английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса
Радикальный шаг
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Руководство Английской Премьер-лиги решило ввести норму обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По информации La Repubblica, чиновники АПЛ решили, что до 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ (игроки, тренеры, персонал), должны вакцинироваться двумя дозами. Отрицательного теста не будет достаточно.
Отмечается, что клубы, которые не выполнят данное требование, не будут допущены к участию в соревновании.
Напомним, кампания-2021/22 чемпионата Англии начнется 13 августа с поединка "Брентфорд" – "Арсенал".
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