В Английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Руководство Английской Премьер-лиги решило ввести норму обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По информации La Repubblica, чиновники АПЛ решили, что до 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ (игроки, тренеры, персонал), должны вакцинироваться двумя дозами. Отрицательного теста не будет достаточно.

Отмечается, что клубы, которые не выполнят данное требование, не будут допущены к участию в соревновании.

Напомним, кампания-2021/22 чемпионата Англии начнется 13 августа с поединка "Брентфорд" – "Арсенал".