  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Радикальный шаг

В Английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство Английской Премьер-лиги решило ввести норму обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По информации La Repubblica, чиновники АПЛ решили, что до 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ (игроки, тренеры, персонал), должны вакцинироваться двумя дозами. Отрицательного теста не будет достаточно.

Отмечается, что клубы, которые не выполнят данное требование, не будут допущены к участию в соревновании.

Напомним, кампания-2021/22 чемпионата Англии начнется 13 августа с поединка "Брентфорд" – "Арсенал".

Читайте такжеИтальянская федерация футбола хочет вакцинировать всех игроков в Серии А и в Серии B

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
repubblica.it/

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.07.2021 в 13:09
" конвенция о защите прав человека и основных свобод" - не, не слышали
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...