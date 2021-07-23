Лидер Тоттенхэма продлил контракт с лондонским клубом

Пресс-служба "Тоттенхэма" объявила о подписании нового трудового договора с атакующим полузащитником и нападающим первой команды Сон Хин Мином. Срок соглашения между "шпорами" и 29-летним южнокорейцем рассчитан до 2025 года.

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Сон защищает цвета лондонцев с 2015 года, до этого исполнитель выступал за "Байер" и "Гамбург". Отметим, что уже 11 лет он вызывается в сборную Южной Кореи.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 37 матчах Английской Премьер-лиги (17 голов и 10 результативных передач). В целом он провел за клуб 280 матчей, забил 107 мячей и оформил 64 ассиста.