Челси изменил свои предсезонные планы из-за случая коронавируса в команде

"Челси" должен был сыграть в четверг вечером против команды "Дрогеда Юнайтед" из Ирландии, но матч был отменен. Сообщается о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков.

“Мы анализируем ситуацию. Этот человек был изолирован от остальной группы. Мы также решили в качестве меры предосторожности отменить сегодняшнюю игру против "Дрогеды”, – так говорится в официальном заявлении.

Томас Тухель организовал вечернюю тренировку - вместо отмененного матча.

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Сообщается, что сегодня команда готовится вылететь обратно в Лондон.