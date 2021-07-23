  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси изменил свои предсезонные планы из-за случая коронавируса в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси изменил свои предсезонные планы из-за случая коронавируса в команде

Англия
(1 голосов)

“Синие” возвращаются в Лондон

Челси изменил свои предсезонные планы из-за случая коронавируса в команде

Фото: Chelsea / Автор: неизвестен

Новина українською

"Челси" должен был сыграть в четверг вечером против команды "Дрогеда Юнайтед" из Ирландии, но матч был отменен. Сообщается о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков.

“Мы анализируем ситуацию. Этот человек был изолирован от остальной группы. Мы также решили в качестве меры предосторожности отменить сегодняшнюю игру против "Дрогеды”, – так говорится в официальном заявлении.

Томас Тухель организовал вечернюю тренировку - вместо отмененного матча.

Читайте такжеЧелси хочет обменять Хадсона-Одои на Комана

Сообщается, что сегодня команда готовится вылететь обратно в Лондон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
astamfordbridgetoofar

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...