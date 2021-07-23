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Челси изменил свои предсезонные планы из-за случая коронавируса в команде
“Синие” возвращаются в Лондон
Фото: Chelsea / Автор: неизвестен
"Челси" должен был сыграть в четверг вечером против команды "Дрогеда Юнайтед" из Ирландии, но матч был отменен. Сообщается о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков.
“Мы анализируем ситуацию. Этот человек был изолирован от остальной группы. Мы также решили в качестве меры предосторожности отменить сегодняшнюю игру против "Дрогеды”, – так говорится в официальном заявлении.
Томас Тухель организовал вечернюю тренировку - вместо отмененного матча.
Сообщается, что сегодня команда готовится вылететь обратно в Лондон.
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