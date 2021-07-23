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Когда и 85 миллионов не жалко. МЮ официально представил Джейдона Санчо

Англия
(1 голосов)

Соглашение рассчитано до июня 2026 года

Когда и 85 миллионов не жалко. МЮ официально представил Джейдона Санчо

Фото: manutd.com

Новина українською

Полузащитник Джейдон Санчо официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Английский клуб объявил о переходе игрока дортмундской "Боруссии".

Соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2026 года. Также в договоре прописана опция продления контракта еще на один сезон.

Сумма сделки не сообщается. По данным Transfermarkt, "красные дьяволы" заплатили за футболиста 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за "Боруссию". На счету англичанина 16 голов и 20 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Комментарии (2)
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Forsaken (Черкаси)
23.07.2021 в 15:42
Штатним пенальтистом буде! ))
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alex 66 (Кременчук)
23.07.2021 в 16:02
+ теж хотів написати але ти випередив
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