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Когда и 85 миллионов не жалко. МЮ официально представил Джейдона Санчо
Соглашение рассчитано до июня 2026 года
Фото: manutd.com
Полузащитник Джейдон Санчо официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Английский клуб объявил о переходе игрока дортмундской "Боруссии".
You love to see it ????#MUFC @Sanchooo10 pic.twitter.com/QvQ1ibfRGv— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
Соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2026 года. Также в договоре прописана опция продления контракта еще на один сезон.
Сумма сделки не сообщается. По данным Transfermarkt, "красные дьяволы" заплатили за футболиста 85 миллионов евро.
В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за "Боруссию". На счету англичанина 16 голов и 20 результативных передач.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is ????????????????????????.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V
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