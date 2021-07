Когда и 85 миллионов не жалко. МЮ официально представил Джейдона Санчо

Полузащитник Джейдон Санчо официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Английский клуб объявил о переходе игрока дортмундской "Боруссии".

Соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2026 года. Также в договоре прописана опция продления контракта еще на один сезон.

Сумма сделки не сообщается. По данным Transfermarkt, "красные дьяволы" заплатили за футболиста 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за "Боруссию". На счету англичанина 16 голов и 20 результативных передач.

