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Последнее слово Абрамовича Боруссии Д по поводу трансфера Холанда

Англия
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Что скажет отец форварда и немецкий клуб? Раньше они отказывали

Последнее слово Абрамовича Боруссии Д по поводу трансфера Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" готовит заявку на нападающего немецкой "Боруссии" из Дортмунда норвежца Эрлинга Холанда на сумму 179 млн долларов.

Как информирует Football Insider, владелец английского клуба Роман Абрамович готов позволить расход такой суммы ради забивного норвежца, поскольку наставник "синих" Томас Тухель требует усиления линии атаки.

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В прошлом сезоне 21-летний Эрлинг в составе "шмелей" продемонстрировал впечатляющую результативность, которой стоит трансферная сумма - 41 гол в 41 матче. Он еще и успел сделать 12 голевых передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роман Абрамович Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
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