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Последнее слово Абрамовича Боруссии Д по поводу трансфера Холанда
Что скажет отец форварда и немецкий клуб? Раньше они отказывали
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готовит заявку на нападающего немецкой "Боруссии" из Дортмунда норвежца Эрлинга Холанда на сумму 179 млн долларов.
Как информирует Football Insider, владелец английского клуба Роман Абрамович готов позволить расход такой суммы ради забивного норвежца, поскольку наставник "синих" Томас Тухель требует усиления линии атаки.
В прошлом сезоне 21-летний Эрлинг в составе "шмелей" продемонстрировал впечатляющую результативность, которой стоит трансферная сумма - 41 гол в 41 матче. Он еще и успел сделать 12 голевых передач.
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