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После прихода Тухеля Челси покидает перспективная молодежь клуба

Англия
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После прихода Тухеля Челси покидает перспективная молодежь клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полгода назад немецкий наставник Томас Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда на посту тренера "Челси".

Много болельщиков выражали беспокойство, не будет ли это означать завершение эры в клубе, когда первая команда получает пополнение из своей академии.

И уже с первым трансферным окном во времена Тухеля стало видно, что клуб покидают лучшие доморощенные таланты - они уже ушли, или же на грани отъезда из "Челси".

Как отмечает Goal.com, это Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис и Динель Симо.

Читайте такжеОфициально: Челси продлил контракт с Томасом Тухелем
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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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