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После прихода Тухеля Челси покидает перспективная молодежь клуба
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Полгода назад немецкий наставник Томас Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда на посту тренера "Челси".
Много болельщиков выражали беспокойство, не будет ли это означать завершение эры в клубе, когда первая команда получает пополнение из своей академии.
И уже с первым трансферным окном во времена Тухеля стало видно, что клуб покидают лучшие доморощенные таланты - они уже ушли, или же на грани отъезда из "Челси".
Как отмечает Goal.com, это Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис и Динель Симо.
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