После прихода Тухеля Челси покидает перспективная молодежь клуба

Полгода назад немецкий наставник Томас Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда на посту тренера "Челси".

Много болельщиков выражали беспокойство, не будет ли это означать завершение эры в клубе, когда первая команда получает пополнение из своей академии.

И уже с первым трансферным окном во времена Тухеля стало видно, что клуб покидают лучшие доморощенные таланты - они уже ушли, или же на грани отъезда из "Челси".

Как отмечает Goal.com, это Марк Гуехи, Льюис Бейт и Тино Ливраменто, Майлз Перт-Харрис и Динель Симо.