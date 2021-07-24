Клопп: Я не буду рисковать Ван Дейком и Гомесом ради спаррингов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние центральных защитников команды Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса:

"Они выглядят по-настоящему хорошо. Но смотрите, они делают все, они играют в футбол, мы делаем то, что можем, они не делают слишком много, нам просто нужно терпеть. Мы готовимся к полному сезону, а не только к предсезонной игре.

Я не буду рисковать из-за спаррингов. У нас еще много игр, которые будут впереди, однако в следующей они участвовать не будут", - сказал Клопп.