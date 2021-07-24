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Клопп: Я не буду рисковать Ван Дейком и Гомесом ради спаррингов
Пока они не готовы на все 100%
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние центральных защитников команды Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса:
"Они выглядят по-настоящему хорошо. Но смотрите, они делают все, они играют в футбол, мы делаем то, что можем, они не делают слишком много, нам просто нужно терпеть. Мы готовимся к полному сезону, а не только к предсезонной игре.
Я не буду рисковать из-за спаррингов. У нас еще много игр, которые будут впереди, однако в следующей они участвовать не будут", - сказал Клопп.
Напомним, что Ван Дейк не появляется на поле с октября прошлого года, восстанавливаясь от травмы колена. Гомес не играет с прошлого ноября. Отметим, что оба не участвовали и в трех спаррингах "мерсисайдцев" этим летом.
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