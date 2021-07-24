  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Я не буду рисковать Ван Дейком и Гомесом ради спаррингов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Я не буду рисковать Ван Дейком и Гомесом ради спаррингов

Англия
(1 голосов)

Пока они не готовы на все 100%

Клопп: Я не буду рисковать Ван Дейком и Гомесом ради спаррингов

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние центральных защитников команды Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса:

"Они выглядят по-настоящему хорошо. Но смотрите, они делают все, они играют в футбол, мы делаем то, что можем, они не делают слишком много, нам просто нужно терпеть. Мы готовимся к полному сезону, а не только к предсезонной игре.

Я не буду рисковать из-за спаррингов. У нас еще много игр, которые будут впереди, однако в следующей они участвовать не будут", - сказал Клопп.

Напомним, что Ван Дейк не появляется на поле с октября прошлого года, восстанавливаясь от травмы колена. Гомес не играет с прошлого ноября. Отметим, что оба не участвовали и в трех спаррингах "мерсисайдцев" этим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джозеф Гомес Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...