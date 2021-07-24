Санчо выбрал номер в Манчестер Юнайтед

Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо выбрал себе игровой номер. В составе "манкунианцев" он будет выступать в футболке с цифрой 25.

Ранее в своей карьере англичанин никогда не играл с таким номером. В молодежных командах "Манчестер Сити" и "Боруссии Д" он владел футболками с цифрами 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 34. За основную команду "шмелей" Джейдон играл под седьмым номером, а в сборной Англии выступал под 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23.

Предыдущим обладателем футболки "красных дьяволов" с номером 25 был Одион Игало, который покинул команду в феврале этого года. Также под ним играл Антонио Валенсия.

Напомним, что Санчо стал третьим самым дорогим (85 млн евро) трансфером в истории "Манчестер Юнайтед" после Поля Погба (105 млн) и Гарри Магуайра (87 млн).