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Санчо выбрал номер в Манчестер Юнайтед
Под таким он еще не играл
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо выбрал себе игровой номер. В составе "манкунианцев" он будет выступать в футболке с цифрой 25.
????⚪⚫ Our colours spark confidence.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
????️ It's #TheMancunianWay.#MUFC @adidasfootball
Ранее в своей карьере англичанин никогда не играл с таким номером. В молодежных командах "Манчестер Сити" и "Боруссии Д" он владел футболками с цифрами 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 34. За основную команду "шмелей" Джейдон играл под седьмым номером, а в сборной Англии выступал под 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23.
Предыдущим обладателем футболки "красных дьяволов" с номером 25 был Одион Игало, который покинул команду в феврале этого года. Также под ним играл Антонио Валенсия.
Напомним, что Санчо стал третьим самым дорогим (85 млн евро) трансфером в истории "Манчестер Юнайтед" после Поля Погба (105 млн) и Гарри Магуайра (87 млн).
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