Джеррард: Я бы никогда не смог тренировать Эвертон

Наставник "Рейнджерс" и бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал слухи, что он мог возглавить "Эвертон":

"Я был в шоке от того факта, что меня сватали в "Эвертон". Не знаю, откуда взялись такие слухи в СМИ. Я бы никогда не смог тренировать этот клуб.

Меня не удивило, что Бенитес возглавил "Эвертон". Он не родился в этом городе и не провел всю свою карьеру в "Ливерпуле", поэтому мы с ним находимся в разных ситуациях. К тому же, Рафаэль неоднократно говорил о желании вернуться в АПЛ", - сказал Джеррард.