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Джеррард: Я бы никогда не смог тренировать Эвертон
Верность зашкаливает
Рейнджерс/Автор невідомий
Наставник "Рейнджерс" и бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал слухи, что он мог возглавить "Эвертон":
"Я был в шоке от того факта, что меня сватали в "Эвертон". Не знаю, откуда взялись такие слухи в СМИ. Я бы никогда не смог тренировать этот клуб.
Меня не удивило, что Бенитес возглавил "Эвертон". Он не родился в этом городе и не провел всю свою карьеру в "Ливерпуле", поэтому мы с ним находимся в разных ситуациях. К тому же, Рафаэль неоднократно говорил о желании вернуться в АПЛ", - сказал Джеррард.
Напомним, что Стиви Джи провел 17 сезонов подряд в "Ливерпуле". В 2004-2010 гг. он играл под руководством Рафаэля Бенитеса, который недавно возглавил главного врага "Ливерпуля" - "Эвертон".
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