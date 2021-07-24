Защитник Тоттенхэма и сборной Бельгии перейдет в катарский клуб

Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вскоре покинет команду. Лондонцы согласовали все детали трансфера защитника в катарский "Аль-Духайль". Об этом сообщает The Telegraph.

Осталось только, чтобы футболист и его новый клуб согласовали детали личного контракта. Трансфер обойдется "Аль-Духайлю" в 13 млн фунтов (15,2 млн евро).

Напомним, что Тоби выступает в составе "шпор" с 2015-го года. Тогда он перешел в лондонскую команду из мадридского "Атлетико" за 16 млн евро. Его контракт должен быть добежать до конца в 2023 году, правда новоиспеченный наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту хочет обновить линию обороны, приобретя на место Алдервейрелда игрока "Аталанты" Кристиана Ромеро.

Отметим, что 32-летний защитник также выступает за сборную Бельгии. В его активе пять полных матчей на Евро-2020.