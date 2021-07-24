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Официально: Сульшер продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
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Оле продолжит тренировать "манкунианцев"

Официально: Сульшер продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом до 2024-го года с опцией пролонгования еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Условия обновленного контракта не сообщаются. По предыдущему соглашению, которое действовало до лета 2022-го года, норвежец зарабатывал 7,5 млн фунтов (8,7 млн евро) ежегодно. Daily Mail отмечало, что новая зарплата будет увеличена на треть - до 10 млн фунтов.

Напомним, что Сульшер занимает пост главного тренера "манкунианцев" с декабря 2018 года. В сезоне 18/19 гг. он работал в статусе "исполняющего обязанности", а летом 2019-го получил полноценный контракт наставника.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял второе место в АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
МЮ

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