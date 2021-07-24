Официально: Сульшер продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом до 2024-го года с опцией пролонгования еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Our past. Our present. ???????????? ????????????????????????.



✍???????? We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

Условия обновленного контракта не сообщаются. По предыдущему соглашению, которое действовало до лета 2022-го года, норвежец зарабатывал 7,5 млн фунтов (8,7 млн евро) ежегодно. Daily Mail отмечало, что новая зарплата будет увеличена на треть - до 10 млн фунтов.

Напомним, что Сульшер занимает пост главного тренера "манкунианцев" с декабря 2018 года. В сезоне 18/19 гг. он работал в статусе "исполняющего обязанности", а летом 2019-го получил полноценный контракт наставника.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял второе место в АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы.