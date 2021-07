Официально: Сульшер продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом до 2024-го года с опцией пролонгования еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club!