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Официально: Сульшер продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Оле продолжит тренировать "манкунианцев"
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом до 2024-го года с опцией пролонгования еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Our past. Our present. ???????????? ????????????????????????.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021
✍???????? We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC
Условия обновленного контракта не сообщаются. По предыдущему соглашению, которое действовало до лета 2022-го года, норвежец зарабатывал 7,5 млн фунтов (8,7 млн евро) ежегодно. Daily Mail отмечало, что новая зарплата будет увеличена на треть - до 10 млн фунтов.
Напомним, что Сульшер занимает пост главного тренера "манкунианцев" с декабря 2018 года. В сезоне 18/19 гг. он работал в статусе "исполняющего обязанности", а летом 2019-го получил полноценный контракт наставника.
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял второе место в АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы.
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