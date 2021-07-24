Ливерпуль продаст вингера Фулхэму

Валлийский полузащитник Харри Уилсон близок к переходу из "Ливерпуля" в "Фулхэм".

Мерсисайдский клуб может получить за 24-летнего вингера компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов.

Уилсон провел прошлый сезон в "Кардиффе". На его счету 7 голов и 11 результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа. Цена Харри равна 17 млн евро, согласно данным Transfermarkt.