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Ливерпуль продаст вингера Фулхэму
Футболист будет играть в Чемпионшипе
Getty Images
Валлийский полузащитник Харри Уилсон близок к переходу из "Ливерпуля" в "Фулхэм".
Мерсисайдский клуб может получить за 24-летнего вингера компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов.
Уилсон провел прошлый сезон в "Кардиффе". На его счету 7 голов и 11 результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа. Цена Харри равна 17 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Твіттер Джеймса Пірса
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