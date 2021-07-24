Санчо: Горю желанием побеждать и брать трофеи

Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо дал комментарий после перехода в английскую команду из дортмундской "Боруссии":

– Есть ли какой-то игрок из "Манчестер Юнайтед", которого вы считали особенным и на которого ориентировались?

– Все разные, но, конечно, Криштиану Роналду и его карьера – это фантастика. Он начал в "Спортинге", а потом оказался в "Манчестере". Всегда приятно видеть, как кумиры оказываются в столь знаковом клубе.

– Если бы вы говорили с фанатом "Юнайтед", который никогда не видел вашу игру, то как бы вы себя описали?

– Горю желанием побеждать и брать трофеи. Голы, результативные передачи и немного навыков тоже есть! – сказал Санчо.