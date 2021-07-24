Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агенты Погба и представители МЮ продолжают переговоры по контракту
Об этом сообщил Сульшер
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет будущего Поля Погба в стане "красных дьяволов".
"Переговоры между агентами Поля и представителями клуба продолжаются. Весь мой диалог с Полем сводится к тому, что он с нетерпением ждет сезона. О Погба постоянно ходят слухи, но я не в курсе подробностей. Мне правда нечего сказать по этому поводу.
Всегда есть клубы, которые интересуются, и, конечно, мы видели Поля в его лучших проявлениях. Он знает, что мы думаем по этому поводу. Лично мне нравится работать с ним. Надеюсь, мы сможем работать вместе", – рассказал Сульшер.
Контратк французского хавбека истекает в конце сезона 2021/22.
Популярное сейчас
- Трансфер Коваленко в Специю практически завершен
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?
- Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО