Агенты Погба и представители МЮ продолжают переговоры по контракту

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет будущего Поля Погба в стане "красных дьяволов".

"Переговоры между агентами Поля и представителями клуба продолжаются. Весь мой диалог с Полем сводится к тому, что он с нетерпением ждет сезона. О Погба постоянно ходят слухи, но я не в курсе подробностей. Мне правда нечего сказать по этому поводу.

Всегда есть клубы, которые интересуются, и, конечно, мы видели Поля в его лучших проявлениях. Он знает, что мы думаем по этому поводу. Лично мне нравится работать с ним. Надеюсь, мы сможем работать вместе", – рассказал Сульшер.