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Агенты Погба и представители МЮ продолжают переговоры по контракту

Англия
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Об этом сообщил Сульшер

Агенты Погба и представители МЮ продолжают переговоры по контракту

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет будущего Поля Погба в стане "красных дьяволов".

"Переговоры между агентами Поля и представителями клуба продолжаются. Весь мой диалог с Полем сводится к тому, что он с нетерпением ждет сезона. О Погба постоянно ходят слухи, но я не в курсе подробностей. Мне правда нечего сказать по этому поводу.

Всегда есть клубы, которые интересуются, и, конечно, мы видели Поля в его лучших проявлениях. Он знает, что мы думаем по этому поводу. Лично мне нравится работать с ним. Надеюсь, мы сможем работать вместе", – рассказал Сульшер.

Контратк французского хавбека истекает в конце сезона 2021/22.

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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