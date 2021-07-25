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Лондонский Арсенал предложил 30 млн евро за голкипера команды из Чемпионшипа
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The Athletic/Автор невідомий
Лондонский "Арсенал" ищет варианты для усиления вратарского звена. Основным кандидатом является голкипер "Шеффилд Юнайтед" и Национальной сборной Англии Аарон Ремсдейл. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
"Канониры" предложили за вратаря 30 млн евро. Также подготовили контракт до 2026-го года. Сейчас ведутся переговоры между сторонами.
Ранее сообщалось, что "клинки" хотят выручить 32 млн фунтов (37,4 млн евро) за футболиста, назвав именно эту цену "Арсеналу".
Последние два сезона Ремсдейл провел в "Борнмуте" (19/20) и "Шеффилде" (20/21). За 75 матчей в АПЛ он пропустил 125 голов. Интересно, что обе команды по итогам чемпионата вылетели в Чемпионшип.
Также Ремсдейл поехал со сборной Англии на Евро-2020, однако просидел шесть матчей (исключая первого - тогда он не попал в заявку) на скамье запасных. Сейчас у него ни одной сыгранной минуты за "трех львов".
Напомним, что последние три сезона основным голкипером "Асренала" является немец Бернд Лено.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Ремсдейла в 12 млн евро.
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