Лондонский Арсенал предложил 30 млн евро за голкипера команды из Чемпионшипа

Лондонский "Арсенал" ищет варианты для усиления вратарского звена. Основным кандидатом является голкипер "Шеффилд Юнайтед" и Национальной сборной Англии Аарон Ремсдейл. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Канониры" предложили за вратаря 30 млн евро. Также подготовили контракт до 2026-го года. Сейчас ведутся переговоры между сторонами.

Ранее сообщалось, что "клинки" хотят выручить 32 млн фунтов (37,4 млн евро) за футболиста, назвав именно эту цену "Арсеналу".

Последние два сезона Ремсдейл провел в "Борнмуте" (19/20) и "Шеффилде" (20/21). За 75 матчей в АПЛ он пропустил 125 голов. Интересно, что обе команды по итогам чемпионата вылетели в Чемпионшип.

Также Ремсдейл поехал со сборной Англии на Евро-2020, однако просидел шесть матчей (исключая первого - тогда он не попал в заявку) на скамье запасных. Сейчас у него ни одной сыгранной минуты за "трех львов".

Напомним, что последние три сезона основным голкипером "Асренала" является немец Бернд Лено.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Ремсдейла в 12 млн евро.