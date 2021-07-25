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Лондонский Арсенал предложил 30 млн евро за голкипера команды из Чемпионшипа

Англия
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Лондонский Арсенал предложил 30 млн евро за голкипера команды из Чемпионшипа

The Athletic/Автор невідомий

Новина українською

Лондонский "Арсенал" ищет варианты для усиления вратарского звена. Основным кандидатом является голкипер "Шеффилд Юнайтед" и Национальной сборной Англии Аарон Ремсдейл. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Канониры" предложили за вратаря 30 млн евро. Также подготовили контракт до 2026-го года. Сейчас ведутся переговоры между сторонами.

Ранее сообщалось, что "клинки" хотят выручить 32 млн фунтов (37,4 млн евро) за футболиста, назвав именно эту цену "Арсеналу".

Последние два сезона Ремсдейл провел в "Борнмуте" (19/20) и "Шеффилде" (20/21). За 75 матчей в АПЛ он пропустил 125 голов. Интересно, что обе команды по итогам чемпионата вылетели в Чемпионшип.

Также Ремсдейл поехал со сборной Англии на Евро-2020, однако просидел шесть матчей (исключая первого - тогда он не попал в заявку) на скамье запасных. Сейчас у него ни одной сыгранной минуты за "трех львов".

Напомним, что последние три сезона основным голкипером "Асренала" является немец Бернд Лено.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Ремсдейла в 12 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шеффилд Юнайтед Аарон Рамсдейл
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (3)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
25.07.2021 в 14:19
он вообще не заменил хендерсона в прошлом сезоне в Шеффилде (частично поэтому и вылетели они), он обычный средний вратарь АПЛ , хотели бы такого - не отпускали бы назад Райана ... уровень у них примерно равный ...
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аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 14:00
За вратаря, тем более ноу нейм, такие деньги? Брехня.
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PiterCantrope (Франківськ)
25.07.2021 в 15:17
Головне, що він грав в АПЛ. Вони набагато більше цінують сезон або навіть кілька ігор в АПЛ, ніж, наприклад, ігри Трубіна або Бущана в ЛЧ і за збірну. Еміліано Мартінез був запасним воротарем в "Арсеналі", але зіграв кілька хороших матчів в кінці сезону 19/20, і його одразу в 28 років купила "Астон Вілла" за 17 мільйонів євро. Відіграв ще один хороший сезон в АПЛ, і зараз він головний голкіпер збірної Аргентини, і має вартість 35 мільйонів євро на transfermarket. Якщо в умовному "Евертоні" або "Норвічі" класно заграє якийсь вінгер-ноунейм в першій половині цього сезону, то набагато більш вірогідно, що за 20 мільйонів фунтів підпишуть його, а не якогось Циганкова. А тим часом Суркіс думає, що він на золотих яйцях сидить.
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