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Каррагер: Вейналдум хотел больше денег, а Ливерпуль отказал
Джейми рассказал, в чем причина жалоб игрока
Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий об экс-игроке "красных" Джорджиньо Вейналдуме из-за недавних заявлений в СМИ:
Новичок "ПСЖ" сказал, что не всегда в "Ливерпуле" чувствовал любовь фанатов.
"Я люблю Джини, но это неправильно. Соцсети – это цирк, и у каждого клуба есть клоуны. Выключи уведомления, а если это так сильно тебя волнует, то удали приложение.
Вейналдум хотел больше денег, а "Ливерпуль" отказал. Таков футбол!" – написал Каррагер.
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