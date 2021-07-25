Каррагер: Вейналдум хотел больше денег, а Ливерпуль отказал

Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий об экс-игроке "красных" Джорджиньо Вейналдуме из-за недавних заявлений в СМИ:

Новичок "ПСЖ" сказал, что не всегда в "Ливерпуле" чувствовал любовь фанатов.