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Каррагер: Вейналдум хотел больше денег, а Ливерпуль отказал

Англия
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Джейми рассказал, в чем причина жалоб игрока

Каррагер: Вейналдум хотел больше денег, а Ливерпуль отказал

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Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий об экс-игроке "красных" Джорджиньо Вейналдуме из-за недавних заявлений в СМИ:

Новичок "ПСЖ" сказал, что не всегда в "Ливерпуле" чувствовал любовь фанатов.

"Я люблю Джини, но это неправильно. Соцсети – это цирк, и у каждого клуба есть клоуны. Выключи уведомления, а если это так сильно тебя волнует, то удали приложение.

Вейналдум хотел больше денег, а "Ливерпуль" отказал. Таков футбол!" – написал Каррагер.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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