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Официально: Уилсон - игрок Фулхэма
Вингер продолжит карьеру в Чемпионшипе
Полузащитник "Ливерпуля" Харри Уилсон продолжит карьеру в "Фулхэме". Клубы договорились о трансфере игрока сборной Уэльса. По информации СМИ, за переход 24-летнего Уилсона "дачники" заплатили 12 миллионов фунтов.
Харри — воспитанник "Ливерпуля", однако он не смог закрепиться в основе мерсисайдцев. За первую команду валлиец сыграл лишь дважды.
В прошлом сезоне Уилсон на правах аренды играл за "Кардифф", забив семь голов и отдав 12 ассистов в 37 матчах Чемпионшипа.
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Источник:Сайт ФК "Ливерпуль"
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