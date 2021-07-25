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Официально: Уилсон - игрок Фулхэма

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Вингер продолжит карьеру в Чемпионшипе

Официально: Уилсон - игрок Фулхэма

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Полузащитник "Ливерпуля" Харри Уилсон продолжит карьеру в "Фулхэме". Клубы договорились о трансфере игрока сборной Уэльса. По информации СМИ, за переход 24-летнего Уилсона "дачники" заплатили 12 миллионов фунтов.

Харри — воспитанник "Ливерпуля", однако он не смог закрепиться в основе мерсисайдцев. За первую команду валлиец сыграл лишь дважды.

В прошлом сезоне Уилсон на правах аренды играл за "Кардифф", забив семь голов и отдав 12 ассистов в 37 матчах Чемпионшипа.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Гарри Уилсон
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