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Тоттенхэм согласовал с Севильей обмен Ламелы на Хиля
"Шпоры" также доплатят 25 млн евро
Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Севилья" и "Тоттенхэм" согласовали обмен футболистами.
Речь идет о полузащитниках Эрике Ламеле и Брайане Хиле. Аргентинский хавбек "шпор" прилетел в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование. А испанец в ближайшее время поставит подпись под контрактом с лондонским клубом - соглашение будет рассчитано до 2026-го года.
"Тоттенхэм" также доплатит "Севильи" 25 миллионов евро.
Напомним, Ламела защищает цвета "шпор" с 2013-го года, а в прошлом сезоне 29-летний вингер отыграл 35 матчей, забил 4 гола и оформил 1 ассист. В свою очередь 20-летний Хиль прошлую кампанию провел в "Эйбаре", принял участие 30 поединках и записал на свой счет 4+4 по системе "гол+пас".
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