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Хаманн: Санчо - лучший вингер мира
Легенда высоко оценивает вингера
LFC
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн дал комментарий о новичке "Манчестер Юнайтед" Джейдоне Санчо:
"Это важный сезон для Оле-Гуннара Сульшера и "Манчестер Юнайтед". Я жду, что Джейдон Санчо станет звездой "Олд Траффорд". Я нечасто видел вингеров, которые способны так легко проходить сквозь защитников. Санчо может зажечь таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Поль Погба.
Я следил за ним в Бундеслиге и видел, что Санчо делает других игроков лучше, создавая моменты и вытягивая защитников на себя. Мы видели проблески такой игры в четвертьфинале Евро-2020 против Украины.
Я удивился, увидев, что Санчо оказался на задворках по ходу турнира. Если бы я был тренером, то Санчо был бы моим первым вариантом.
Мне кажется, что Санчо – не только лучший вингер Англии. Это лучший вингер мира. Болельщики "Юнайтед" должны быть очень рады возвращению Джейдона в Манчестер", – сказал Хаманн.
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