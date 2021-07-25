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Хаманн: Санчо - лучший вингер мира

Англия
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Легенда высоко оценивает вингера

Хаманн: Санчо - лучший вингер мира

LFC

Новина українською

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн дал комментарий о новичке "Манчестер Юнайтед" Джейдоне Санчо:

"Это важный сезон для Оле-Гуннара Сульшера и "Манчестер Юнайтед". Я жду, что Джейдон Санчо станет звездой "Олд Траффорд". Я нечасто видел вингеров, которые способны так легко проходить сквозь защитников. Санчо может зажечь таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Поль Погба.

Я следил за ним в Бундеслиге и видел, что Санчо делает других игроков лучше, создавая моменты и вытягивая защитников на себя. Мы видели проблески такой игры в четвертьфинале Евро-2020 против Украины.

Я удивился, увидев, что Санчо оказался на задворках по ходу турнира. Если бы я был тренером, то Санчо был бы моим первым вариантом.

Мне кажется, что Санчо – не только лучший вингер Англии. Это лучший вингер мира. Болельщики "Юнайтед" должны быть очень рады возвращению Джейдона в Манчестер", – сказал Хаманн.

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В статье: Диитмар Хаманн Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Daily Mail

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