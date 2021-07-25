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Арсенал подпишет 23-летнего защитника Брайтона

Англия
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Уайт пройдет медосмотр на следующей неделе

Арсенал подпишет 23-летнего защитника Брайтона

Новина українською

Лондонский "Арсенал" близок к подписанию защитника "Брайтона" Бена Уайта.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что игрок на следующей неделе прибудет в стан "пушкарей" для прохождения медосмотра.

Текущий контракт Бена с "Брайтоном" рассчитан до конца сезона 2025/26. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Уайта в 28 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 23 англичанин принял участие в 36 матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Бен Уайт
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