Англия
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Арсенал подпишет 23-летнего защитника Брайтона
Уайт пройдет медосмотр на следующей неделе
Лондонский "Арсенал" близок к подписанию защитника "Брайтона" Бена Уайта.
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что игрок на следующей неделе прибудет в стан "пушкарей" для прохождения медосмотра.
Текущий контракт Бена с "Брайтоном" рассчитан до конца сезона 2025/26. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Уайта в 28 млн евро.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 23 англичанин принял участие в 36 матчах.
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