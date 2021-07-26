Трансфер Санчо решает многие проблемы МЮ, но заставит попрощаться со звездным нападающим

Футбольные болельщики всего мира выдохнули с облегчением - футбольный сериал под названием "Санчо переходит в "Манчестер Юнайтед" завершён! МЮ уже даже представил публике звездного новичка. UA-Football расскажет почему "красные дьяволы" так долго добивались возвращения Джейдона в Англию и что привнесет в команду один из самых талантливых игроков своего поколения.

Финальный аккорд Вудворда

""Боруссия" требует за Санчо 120 млн. евро и ни цента меньше", "Игрок договорился с "МЮ", но немцы не хотят уступать в цене", "Летом Джейдон не переедет в "Манчестер, клубы вернуться к переговорам зимой" - честно говоря, от количества подобных новостей за последние полтора года уже начало подташнивать. Только история с постоянными возвращениями Неймара в "Барселону" вызывала больше раздражения у болельщиков по всему миру. И вот свершилось! Джейдон Санчо переходит в "МЮ" за 85 млн. евро + возможные бонусы, что делает его третьим в списке самых дорогих приобретений "дьяволов" - больше заплатили только за Погба и Макгуайра. Англичане подождали сезон, пока ценник на вингера не упал на почти 30% и совершили сделку, о которой мечтали 2 года. Примечательно, что ключевую роль в процессе переговоров сыграл Эд Вудворд - одиозный исполнительный директор "Манчестер Юнайтед", известный своими неудачными трансферами. После провала Суперлиги Вудворд сообщил, что по окончанию сезона покинет пост исполнительного директора. Поэтому можно предположить, что удачный трансфер Санчо на выгодных условиях - финальный аккорд Эда, который уйдет из клуба на мажорной ноте.

Эд Вудворд, фото - Getty Images

Особой пикантности трансферу добавляет и тот факт, что Санчо - воспитанник "Манчестер Сити". Парень находился в структуре "горожан с 14 до 17 лет, но отказался подписывать новый контракт. По слухам ситуация дошла до того, что тинейджер начал бойкотировать тренировки команды и вынудил "Сити" продать его в "Боруссию" Д за 8 млн. фунтов. Очевидно, что по возвращению на "Этихад" болельщики "горожан" устроят Джейдону "тёплый" приём.

Спаситель правого фланга

Главная причина переезда Санчо в "красную" часть Манчестера банальна - "дьяволы" испытывают острую необходимость в правом вингере экстра-класса. При этом все игроки, которые пробовали себя на этой позиции, по тем или иным причинам не удовлетворяли тренерский штаб в полной мере. Рэшфорд гораздо опаснее на левом фланге, Амад Диалло ещё слишком молод и неопытен, Джеймс слишком однообразный и прямолинейный игрок, Мата растерял свою и так не слишком выдающуюся скорость, Гринвуд нестабилен и полезнее на позиции центрфорварда, а Марсьяль, похоже, вообще разучился играть за один сезон.

Во-первых, Санчо должен уравновесить атакующий потенциал "Юнайтед", которые гораздо больше и опаснее атаковали левым флангом. В теории ситуацию мог бы спасти Уан-Биссака, однако атакующие навыки - далеко не самая сильная сторона Аарона. Он игрок защитного плана и до подвигов Кафу, Майкона и даже Трента из "Ливерпуля" ему очень далеко.

Во-вторых, обладая выдающимся дриблингом Санчо поможет новой команде вскрывать "автобусы" команд-середняков. Именно слабость позиционной атаки является причиной потери десятка очков за сезон и временами блеклой игрой с командами уровня "Вильярреала".

Эту же мысль подтверждает и Рио Фердинанд на своём youtube- канале: "Джейдон может играть разных флангах, он отлично владеет обеими ногами. У "Манчестер Юнайтед" давно не было вингера, который мог бы играть широко и совершать подачи в штрафную".

А в-третьих, Санчо добавит еще больше атакующей мощи команде. Сравним показатели Санчо и Гринвуда в чемпионате по прошлому сезону. Санчо: 8 голов, 12 ассистов в 26 играх; Гринвуд - 7 голов, 2 ассиста в 31 матче. Комментарии, как говорится, излишни, и это при том, что начало прошлого сезон Джейдон откровенно провалил. Напомню, что за первые 13 игр в Бундеслиге у вингера в активе было 4 ассиста и ни одного гола.

Три варианта для Гринвуда и один для Марсиаля

Переход Санчо в "МЮ" напрямую затронет как минимум двух партнёров по команде. В первую очередь он позволит Сульшеру чаще использовать Гринвуда на позиции центрфорварда. Еще в 2019 году норвежский специалист признавался: "Мэйсон - один из лучших "завершителей", которых я когда-либо видел. Его техника великолепна. Он лучше меня, это точно!". Мэйсон действительно может закрыть позицию нападающего на долгие годы вперёд: он неплохо чувствует момент, у него поставленный удар с обеих ног, осталось лишь подтянуть скилл хладнокровия, которым Гринвуд поражал в позапрошлом сезоне, но слегка подрастерял в сезоне 20/21.

Если же Гринвуду не удастся вытеснить из основы Кавани или Марсьяля, который вдруг вспомнит, каково это, забивать голы, то Мейсона может ожидать печальная участь Янузая или Уэлбека. Дорожка проторенная и уже хорошо известная: запас "МЮ" - "переход в условный "Арсенал"/"Эвертон" - переход в условный "Брайтон"/"Сток".

Еще один вариант развития событий - Санчо повторит "эффект Теллеса". Трансфер бразильского левого защитника перед началом прошлого сезона, казалось, отправит Люка Шоу на скамейку запасных всерьез и надолго. Но случилось непредвиденное - Люк заиграл так, что стал лучшим левым защитником АПЛ! Вероятность такой аналогии мала (хотя бы из-за суммы, за которую Санчо прешёл в "МЮ"), но её не стоит отбрасывать. Гринвуд может заиграть так, что Джейдон будет довольствоваться только выходами на замену и баталиями во всевозможных английских кубках. Фантастика?!.. Ну так футбол такого уровня в исполнении Шоу пару лет назад тоже казался фантастикой!

А главной "жертвой" перехода Санчо может стать Марсиаль. В квартете "Рэшфорд - Гринвуд - Марсиаль - Санчо" именно француз выглядит слабейшим звеном. Тем более, при наличии суперветерана Кавани и молодого Амада Диалло в резерве. Не стоит забывать и громадной зарплате Антони. Его трансфер поможет разгрузить зарплатную ведомость, а самому футболисту найти команду, где он будет играть в основе, а не полировать лавку запасных. Провести трансфер в это летнее окно могут помешать только два обстоятельства. Первое - большие финансовые запросы игрока (нынешняя зарплата в "МЮ" - 250 тыс. фунтов в неделю). Второе - благосклонность владельцев команды. Поговаривают, что Тони - любимец семьи Глэйзеров и они очень хотят сохранить француза в команде. Но как показывает практика, полгода непопадания в основной состав делают гораздо более сговорчивыми и владельцев клубов, и игроков .

Нужно больше трансферов!

Подводя итоги можно сказать одно: "красные дьяволы" осуществили действительно классный и нужный трансфер. Санчо позволит добавить вариативности в атаке, должен стать ценным активом в играх против команд, которые играют с низким блоком защиты и сделает правый фланг полноценным атакующим инструментом.

С другой стороны, этот переход не является решающим фактором в борьбе за чемпионство и победе в Лиге чемпионов. Всё-таки атака выигрывает матчи, а оборона - титулы. Очень многое будет зависеть от того, кого смогут купить манкунианцы в опорную зону и в центр обороны. Если получится подписать кого-то из пары Варан - Пау Торрес, Райса из "Вэст Хэма", то "дьяволов" можно будет рассматривать как одного из фаворитов в борьбе за корону АПЛ. А если они ещё и Кейна купить смогут… Нет, в такую фантастику не поверят даже катарские шейхи из Парижа!